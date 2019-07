Sarcina, il tradimento (con Scamarcio), la replica di Clizia: «Mai tradito il padre di mia figlia»

Dopo l’intervista del cantante delle Vibrazioni («Io, tradito da mia moglie con mio fratello»), l’influencer nega (in un messaggio poi rimosso) e si scaglia contro i tanti messaggi di insulti e critiche ricevuti via social. La sua priorità, fa sapere, è «proteggere mia figlia, quello che dovrebbe fare un vero genitore»

«Ragazzi cari mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete. Non ho tradito il padre di mia figlia, mai. L’ho sempre amato e rispettato». La replica di Clizia Incorvaia arriva via Instagram (in un messaggio condiviso prima nelle storie e poi rimosso), dopo l’intervista in cui l’ormai ex maritoFrancesco Sarcina ha rivelato di essere stato tradito con l’amico Riccardo Scamarcio, colui che alle loro nozze era stato il testimone dello sposo. L’influencer e showgirl siciliana si difende via Instagram, risponde agli hater, minaccia misure legali contro chi le scrive (tanti) messaggi di insulti, condivide invece i post di tutti quelli che la sostengono.

«È partito il tribunale della Santa Inquisizione», fa sapere postando una sua foto d’archivio. Per poi concentrarsi solo sulla figlia: «Apprezzo e ringrazio chi mi protegge. Detto ciò chi va protetta è mia figlia Nina. E un vero genitore dovrebbe ponderare ciò, senza saziarsi del proprio ego». Lei e il leader delle Vibrazioni si erano sposati nel giugno 2015, quando lei era al settimo mese di gravidanza. I due poi si erano lasciati nel novembre 2018 per tornare insieme lo scorso febbraio «per scrivere una nuova storia».

Il tradimento con l’attore, come raccontato da Sarcina, risalirebbe allo scorso novembre, quando i due erano in crisi. Clizia, poi, avrebbe confessato tutto qualche mese fa: «Che cambia se l’ha cercato lei, se covava desiderio o se l’ha fatto per farmi male? Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore e amicizia», ha spiegato il cantante al Corriere della Sera.

Sarcina e Scamarcio, dopo la «confessione» di lei, non si sono più parlati. Secondo il racconto del cantante, l’attore gli avrebbe mandato un vocale di risposta al suo messaggio «ma che schifo devo venire a sapere», in cui spiega di essere stato sedotto da lei, ma di non esserci andato a letto. Pubblicamente, invece, finora solo silenzio.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair.