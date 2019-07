Anche Jovanotti al festival della Mente

E’ dedicata al ‘futuro’ la 16/a edizione del Festival della mente di Sarzana (La Spezia) che quest’anno ospiterà dal 30 agosto al 1 settembre una quarantina di incontri con un centinaio di ospiti: dal commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi a Lorenzo Jovanotti.

Jovanotti, che ora è impegnato nel suo Jova Beach Party, si confronterà il primo settembre con Paolo Giordano per parlare di come la creatività abbia influenzato il futuro.

L’inaugurazione il 30 agosto sarà con l’ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi. In programma osservazioni sul futuro delle lettere e dell’arte, dell’ambiente, ma anche delle esplorazioni (con l’esploratrice svedese Monica Kristensen), della società, con un’attenzione particolare alle migrazioni e delle città (a parlarne Carlo Ratti, copresidente del World Economic Forum Global Future Council su Città e Urbanizzazione).

Venti appuntamenti per i bambini, incontri-spettacoli serali completano il palinsesto della manifestazione.

ANSA