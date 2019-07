Elijah Wood sarà papà: l’attore aspetta il primo figlio da Mette-Marie Kongsved

Frodo de «Il Signore degli Anelli» è cresciuto e si prepara a diventare padre per la prima volta. Al suo fianco, Mette-Marie Kongsved, produttrice cinematografica danese al suo fianco da circa un anno. A Hollywood non c’è coppia più riservata, ma pare che stiano anche pensando alle nozze

Elijah Wood sarà presto papà. L’attore statunitense, diventato famoso per il ruolo di Frodo Baggins nella saga de Il Signore degli Anelli, aspetta un figlio dalla fidanzata Mette-Marie Kongsved, produttrice cinematografica danese.

Nessun annuncio ufficiale è stato rilasciato dalla coppia, almeno finora, ma la notizia è trapelata ugualmente, complici alcune foto pubblicate sui social da diverse pagine fan dell’attore. Mano nella mano con la compagna, all’uscita da un supermercato, occhiali scuri lui, pancione in bella vista lei, in midi dress attillato color arancio, i due non sono riusciti a passare inosservati.

Ma non è tutto, Mette-Marie sfoggia anche un anello all’anulare sinistro. Pare proprio che Frodo sia cresciuto, pronto a mettere su famiglia, come sottolinea il magazine People, che ha riportato per primo la news.

Sulla vita della coppia la privacy è strettissima, non si sa nemmeno da quanto stiano insieme esattamente. Il primo avvistamento a due risale al gennaio 2018, quando vennero fotografati mano nella mano a Pasadena, in California, l’ultima uscita ufficiale a due, invece, una delle poche in realtà, lo scorso febbraio, nel front row della passerella di Rodarte a New York. Mette-Marie in quell’occasione era apparsa un po’ più morbida del solito, ma niente aveva lasciato immaginare una gravidanza.

Per Wood, 38 anni, noto non solo per la trilogia de Il Signore degli Anelli, ma anche per aver iniziato a recitare giovanissimo, come nel caso del remake di Flipper, o in The Good Son, accanto a Macaulay Culkin, Mette-Marie è la prima importante e solo con lei ha deciso di fare subito sul serio. Tra le sue ex, Pamela Racine, percussionista conosciuta sul set del film Ogni cosa è illuminata.Si erano frequentati per cinque anni, dal 2005 al 2010, prima e dopo, qualche breve flirt, ma niente che abbia lasciato tracce. Ora è tutta un’altra storia, una nuova pagina da scrivere.

