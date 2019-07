Da First Man alla realtà aumentata, Sky racconta l’allunaggio

Programmazione speciale per i 50 anni dallo sbarco

Per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna sono tanti i titoli, gli approfondimenti e gli speciali che Sky propone sulla sua piattaforma.

SKY TG24 – Ecco “Luna 50”, una programmazione dedicata da martedì 16 luglio, giorno in cui, 50 anni fa, partì da Cape Canaveral la missione Apollo 11. Ogni giorno fino a sabato 20 luglio spazio a clip in cui esponenti del mondo della scienza, della cultura e dello spettacolo raccontano dove fossero nello storico momento dell’allunaggio. Tra le testimonianze, quelle di Sting, Pedro Almodovar, Dan Peterson, Irene Grandi, Walter Veltroni, Mara Maionchi, Giovanni Malagò, Ken Follett, Oliver Stone, Romano Prodi, Ferzan Ozpetek, Francis Ford Coppola.

Sempre dal 16 ogni giorno alle 20.30 Sky Tg24 proporrà un’edizione del tg tutta dedicata alla Luna, con le interviste al veterano degli astronauti italiani Paolo Nespoli (16 luglio), a Luca Parmitano (17 luglio), che nel giorno dell’anniversario partirà verso la Stazione Spaziale Internazionale per guidarla per la prima volta da comandante, a Tito Stagno (18 luglio), storico conduttore della diretta tv italiana dello sbarco e un’intervista di Nbc in esclusiva per l’Italia a Michael Collins (19 luglio), pilota della missione Apollo 11. Inoltre l’intervista a Gene Kranz, flight director della missione. In campo anche Sky Tg24 Pomeriggio, che ogni giorno dedicherà una parte della trasmissione all’anniversario. Martedì 16 luglio “Gli uomini che fecero l’impresa”, approfondimento in cui Matteo Caccia ripercorrerà le storie dei tre protagonisti della missione: Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Giovedì 18 luglio alle 20.30 (e sabato 20 luglio alle 21.15) “1969-2019: Moon Legacy”, uno speciale raccontato da Federico Buffa. Sabato 20 luglio Sky Tg24 racconterà per tutta la giornata l’anniversario dello sbarco e in particolare, dalle 16 alle 24, realizzerà uno speciale condotto da Alessio Viola, in uno studio animato da grafiche in realtà aumentata che simuleranno il terreno lunare, con ospiti, esperti, storie, documentari e reportage. Collegamenti live dal museo Maxxi di Roma con le celebrazioni dell’Agenzia Spaziale Italiana delle quali Sky Tg24 è media partner, da Houston, sede della Nasa, e una finestra live con il cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, da dove partirà la nuova missione di Parmitano. In studio una bandierina Usa che fu portata sulla Luna nel corso della missione, esposta al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano.

SKY CINEMA – Arriva FIRST MAN – IL PRIMO UOMO in prima visione domenica 21 luglio alle 21.15. Oscar© per i migliori effetti speciali al film di Damien Chazelle (La La Land) sulla storia della missione Apollo 11, con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong e Claire Foy, candidata come miglior attrice non protagonista ai Golden Globe 2019, in quelli di sua moglie. SKY ARTE – Sabato 20 luglio alle 21.15 il documentario MOON, realizzato da 3D Produzioni, in collaborazione con Sky Arte, Omega e con il patrocinio di Asi. Lo scrittore Paolo Giordano guiderà lungo un viaggio dalla Terra alla Luna, per poi tornare sulla Terra. Si parlerà con scienziati, storici dell’arte, fotografi, performer, astronauti, cyborg, per scoprire come e quanto siamo ancora stregati dalla Luna. Il documentario è scritto da Emanuela Audisio, con la regia di Malina De Carlo.

SKY SPORT – Il 20 luglio (alle 13.00 e alle 22.45 su Sky Sport Football, alle 15.30 e alle 19 su Sky Sport Uno, alle 14 e alle 20.30 su Sky Sport Serie A) ecco L’UOMO DELLA DOMENICA: RIVERA SULLA LUNA. Giorgio Porrà racconta il 1969, l’anno dello sbarco sulla luna, del Milan mondiale e della Fiorentina scudettata, con Gianni Rivera primo italiano a vincere il Pallone d’Oro. Su Sky Sport 24 un’intervista a Tito Stagno, in onda sempre il 20 e a rotazione sul canale sportivo all news.

Programmazione speciale anche sui canali partner di Sky. Tra le proposte di History, il documentario italiano LUNA ITALIANA, in onda alle 22.40 il 18 luglio e in replica il 20. Firmato da Marco Spagnoli, lo speciale racconta la vita dell’ingegnere italo-americano Rocco Petrone, uno dei principali artefici della missione dell’Apollo 11. Figlio di emigranti della Basilicata, grazie allo ius soli, è nato cittadino statunitense e ha così potuto frequentare l’Accademia di West Point, laureandosi in ingegneria al MIT ed entrando nel leggendario gruppo di ingegneri che a Hunstville in Alabama fondarono il nucleo di quella che nel 1958 sarebbe diventata la Nasa. Tanti documentari e speciali anche su National Geographic. in particolare giovedì 18 luglio alle 20.55 va in onda il documentario APOLLO: MISSIONE LUNA, dietro le quinte dello sbarco. Discovery Channel proporrà invece uno SPACE WEEKEND: sabato 20 e domenica 21 luglio, una due giorni di programmazione a tema spazio, con i titoli più amati e seguiti del canale. Su Discovery Science L’UOMO SULLA LUNA: VERO O FALSO, la serie per esplorare e analizzare le teorie cospirazioniste intorno allo sbarco sulla Luna.

Ansa.it