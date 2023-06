Temptation Island: la seconda coppia composta da Alessia e Davide

Svelata la seconda coppia di Temptation Island. Trattasi di Alessia e Davide che hanno alle spalle una storia di corna di non poco conto. Nella clip di presentazione infatti i due hanno spiegato di essere insieme da 11 anni e che qualcosa ha terremotato la loro relazione negli ultimi 24 mesi. Quel qualcosa è una love story clandestina portata avanti per due anni da parte di Alessia. Davide, quando ha scoperto la faccenda, non lo ha subito detto alla compagna traditrice ma ha aspettato diciotto mesi prima di affrontare la situazione (chissà come ha fatto a stare con la fidanzata per così tanto tempo pur sapendo che lei aveva una vita parallela).

Queste le dichiarazioni della donna diffuse dal profilo ufficiale Instagram di Temptation: “Sono Alessia, ho 32 anni. Sono fidanzata con Davide da 11 anni. Scrivo io a Temptation perché dopo aver avuto una relazione per due anni con una persona molto più grande di me, a giugno dell’anno scorso Davide mi ha scoperto. Io quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo rimanere insieme oppure se ci dobbiamo allontanare definitivamente”.

Davide ha offerto le seguenti motivazioni a proposito degli stimoli a prendere parte al reality: “Ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo di questa storia per un anno e mezzo. Decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonarla e soprattuto a dimenticare quello che mi è stato fatto. Perché quando la guardo negli occhi c’è una persona che mi ha tradito”.

Naturalmente i tanti affezionati al programma timonato da Filippo Bisciglia si sono scatenati nel commentare. Molti coloro che hanno espresso soddisfazione, pregustando un’alta dose di “trash” dietro a siffatta coppia. Non pochi spettatori hanno inoltre già messo in croce Davide, domandandosi come possa ancora fidarsi di una persona che non lo ha tradito per via di una scappatella, ma che ha avuto una relazione parallela vera e propria.