Rihanna star della prima campagna Louis Vuitton by Pharrell

A pochi giorni dal debutto come direttore creativo della divisione maschile di Louis Vuitton, Pharrell Williams alza la posta in gioco aumentando l’attesa per la sfilata evento della prossima Paris Fashion Week mostrando il nuovo volto della Maison del lusso francese per la prossima stagione: la collega cantante (e designer) Rihanna.

L’immagine, postata su Instagram, campeggia in una foto suggestiva con rapper in posa sotto la gigantografia della popstar. In primo piano, nello scatto della campagna, tantissime bag del brand, una irresistibile giacca (maschile) e il pancione della trentacinquenne, ormai più famoso di lei.

L’esordio di Pharrell Williams in casa Vuitton non poteva essere più fragoroso di così, con una foto diventata virale nel giro di poche ore. C’era da aspettarselo, del resto, visto che la prima mossa del rapper e produttore (e filantropo e molte altre cose) per l’iconico marchio del lusso francese mette insieme il suo talento e quello di Rihanna per quella che è già una delle campagne più clamorose dell’anno.

Con il reclutamento di “RiRi” nella schiera dei testimonial globali (un dream team che comprende già Gisele Bündchen, Zendaya Coleman e Chiara Ferragni per la linea femminile, solo per restare alle campagne della stagione in corso), Louis Vuitton ribadisce forte e chiaro ciò che era sembrato già evidente con la nomina di Pharrell a capo della direzione creativa uomo: la casa di moda continuerà a creare moda in strettissima connessione col mondo dell’arte e, nello specifico, della musica e di un certo tipo di street culture di cui Rihanna (e, naturalmente, Pharrell) sono rappresentanti di spicco.

Nessuna rottura, dunque, nel modo di concepire lo stile maschile di Louis Vuitton col rapper di Happy. L’artista pluri-grammy continuerà a operare nel solco del suo predecessore, Virgil Abloh, morto a quarantuno anni e già una leggenda in vita.

Nella prima immagine di campagna per la stagione Spring/Summer 2024 di Louis Vuitton, Rihanna, impegnata in quella che sembra essere una proficua sessione di shopping (con tanto di caffè da asporto in una mano), è naturalmente splendida, riconoscibile, con la sua capigliatura mossa ma, soprattutto, estremamente a suo agio con una giacca della linea maschile del brand che è del tutto in linea con i capi che normalmente siamo abituati a vedere nel suo guardaroba.

La giacca, caratterizzata da un motivo pixel, assolutamente contemporaneo (c’è già chi vede troppa somiglianza con la collezione Spring/Summer 2023 di Loewe che celebrava pixel e fiori), è un ormai classico capo genderless dalla vocazione casual e sportiva. Rihanna la indossa sbottonata sul pancione (nudo) che cresce, anche questa un’immagine con cui abbiamo una certa familiarità.

Rihanna e Pharrell (che ha indossato Louis Vuitton fin dai suoi esordi sulla scena musicale) sono stati tra i portavoce più convinti dell’abbigliamento sportswear (di lusso) in tutti i contesti pubblici, dalla quotidianità al red carpet. L’arrivo di Rihanna da Vuitton è, dunque, la scelta più naturale, non solo per l’amicizia che lega la cantante a Pharrell ma anche – e soprattutto – per la comune visione che i due hanno della moda e dello stile che, non a caso, sono il secondo business della cantante di Diamonds.

Se Rihanna è già una delle trendsetter più influenti al mondo, possiamo solo immaginare con quanta curiosità i fan seguiranno le sue mosse con Vuitton. Il meglio deve ancora venire, è il caso di dire.