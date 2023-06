Rai1 cambiamenti: Caterina Balivo sostituirà Bortone

Nella composizione del prossimo palinsesto Rai, la cui presentazione ufficiale si avvicina sempre di più, la fascia pomeridiana rimane ancora molto incerta. Data per certa la partenza di Serena Bortone, probabilmente in direzione Rai 3, si attende di capire chi potrebbe prendere il suo posto. Tanti i nomi accostati alla fascia oraria, in primis quelli di Roberta Capua e Rossella Brescia. Alla lista, tuttavia, potrebbe aggiungersi, a sorpresa, un altro nome.

Stando al retroscena riportato, Caterina Balivo sarebbe ad un passo dal ritorno nella fascia del primo pomeriggio feriale, ovvero quella che va dal lunedì al venerdì nell’orario 14-16, in attesa de Il Paradiso delle signore. Per Caterina Balivo si tratterebbe di un ritorno su Rai 1, probabilmente con un nuovo programma. Questo avrebbe come base l’intrattenimento, puntando ad avere un approccio alto, con uno sguardo alla memoria televisiva della Rai. La parola chiave sarebbe “eleganza”, caratteristica simbolo della Rai del passato.

Come detto, per Caterina Balivo, qualora dovesse concretizzarsi questo scenario, non sarebbe la prima volta in questa fascia oraria. Prima di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, infatti, il suddetto spazio apparteneva proprio alla conduttrice napoletana, allora alla guida di Vieni da me. Il programma andò in onda per due stagioni, rispettivamente nel 2018-2019 e 2019-2020.

A proposito dello scenario che la rivorrebbe al timone del pomeriggio feriale della rete ammiraglia della Tv di Stato, nelle scorse ore è arrivata anche una sorta di conferma dalla diretta interessata. Ospite a La vita in diretta nella puntata di giovedì 15 giugno, è stata salutata da Alberto Matano con un sorriso complice e con le seguenti parole: “Ci vediamo presto Caterina”. A sua volta lei ha aperto un larghissimo sorriso e gli ha fatto eco: “A prestissimo”. In effetti il siparietto è stato inusuale. Si è verificato quel classico caso in cui due persone sanno qualcosa di bello che non possono rivelare e allora, in qualche modo, lo lasciano intendere. Quel “a prestissimo” ora potrebbe trovare una spiegazione: il suo ritorno in Rai.

La seconda stagione di Vieni da me si trovò a fronteggiare le problematiche dovute al Covid. Poi, dalla stagione successiva (2020-2021), l’allora direttore di Rai 1 Stefano Coletta decise di affidare lo spazio pomeridiano a Serena Bortone. Da settembre, probabilmente, ci sarà un nuovo cambio e Caterina Balivo potrebbe tornare a ricoprire quella fascia del palinsesto che occupava fino a non molto tempo fa.

Vieni da me a parte, Caterina Balivo aveva avuto, in passato, altre esperienze nella fascia pomeridiana del palinsesto Rai. Si ricorderà, ad esempio, Festa italiana, con cui ottenne buoni risultati. Per Serena Bortone, come detto in apertura, si prospetterebbe una nuova esperienza su Rai 3. Si pensa ad uno spazio il sabato sera post Gramellini. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per capire quali incastri nel palinsesto si riveleranno esatti.