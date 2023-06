Harry e Meghan: il divorzio a breve ufficiale

La notizia ha del clamoroso: il Principe Harry e la moglie Meghan Markle sarebbero sul punto di divorziare. Anzi, lo avrebbero già deciso e a breve dovrebbero annunciare pubblicamente la scelta. Questo è ciò che afferma Jennie Bond, esperta di vicende della Royal Family. Bond ha parlato con il magazine “Ok” ed ha assicurato che “il divorzio” tra Harry e Meghan “è solo questione di tempo, se non di giorni”. E non è finita qui in quanto la giornalista ha anche riferito di aver appreso da fonti certe interne a Buckingham Palace che il Principe ‘ribelle’, laddove si concretizzasse l’addio all’attrice statunitense, otterrebbe l’immediato perdono del padre, Re Carlo, e degli altri reali.

“Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia”. Così Jennie Bond che avalla ciò che i tabloid mormortano da settimane, vale a dire che il matrimonio dei Duchi di Sussex sarebbe andato in frantumi.

“Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano”, ha aggiunto sempre Bond. E ancora: “Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”. Della stessa opinione di Bond è l’ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, che ha, di recente, ha dichiarato alla stampa che il popolo britannico è pronto a dare una seconda chance ad Harry, accogliendolo a “braccia aperte, ma senza la moglie”.

Altro rumors relativo al Principe è quello che sostiene che abbia già acquistato casa fuori Londra, in vista di un suo ritorno.

Cosa c’è di vero in cotanto vociferare? Difficile dirlo, anzi impossibile. Quel che è certo è che la situazione che si è venuta a creare dopo la cosiddetta Meghexit è stata un qualcosa che ha terremotato la vita dei coniugi stessi ‘ribelli’ e, in larga parte, quella dei reali di più alto rango. Harry ha azzerato i rapporti con il fratello William, futuro re. O meglio William ha azzerato i rapporti con Harry, in quanto non lo ha mai perdonato per come se ne è andato e per le pesanti ombre gettate sulla Royal Family. Re Carlo sarebbe stato un poco più morbido con il figlio, ma pure in questo caso i rapporti sono ai minimi storici. Altra certezza è che a Buckingham Palace nessuno vuole più saperne di Meghan, considerata la ‘manipolatrice’ dell’intera vicenda.