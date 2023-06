Belen e De Martino hanno smesso di fare gossip

Pare proprio che per Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia arrivato il tempo della maturità. Nelle scorse settimane si sono rincorse in modo tambureggiante voci che volevano la coppia di nuovo vicina al crac. Poi l’argentina è spuntata a Napoli per stare vicina al marito mentre presentava la festa scudetto in diretta su Rai Due. Nelle scorse ore un’ulteriore prova che il legame è vivo e vegeto: il magazine Gente ha postato delle paparazzate in cui si vedono il conduttore e la modella felici e sorridenti per strada, mano nella mano.

Eppure non si mostrano più assieme sui social oppure lo fanno di rado, motivo per cui si era parlato di presunta crisi. E non a caso, visto che quando si era verificata una simile dinamica in passato, a stretto giro era arrivato l’annuncio della separazione. Oggi, però, sembra che la coppia abbia appunto raggiunto la sopra citata maturità. Il non aver bisogno di mostrarsi con costanza sui social non è sintomo di fragilità o di rapporto teso. Tutto il contrario: è sintomo di due persone che hanno compreso che anche i riflettori mediatici possono provocare problemi di non poco conto se si va in sovraesposizione.

Meglio quindi che il privato, per buona parte, resti tale. Qualche foto in meno in rete, ma più tranquillità a casa. Anche perché, diciamolo chiaramente, De Martino e la Rodriguez, negli anni scorsi, si sono pure divertiti a giocare con il gossip e a sfruttarlo. Sono stati braccati ma si sono pure fatti braccare. Suvvià! Lo stesso Stefano lo ha ammesso in alcuni frangenti. Adesso, però, la coppia non ha più alcun bisogno della spintarella della cronaca rosa per rimanere sulla cresta dell’onda. Sia ‘Belu’ sia ‘Ste’ hanno definito la loro strada.

Belen continua a fare televisione, a sponsorizzare brand e a coltivare i suoi progetti imprenditoriali (vedi il lancio assieme ai fratelli del marchio Hinnominate). Stefano, dopo molto girovagare in cerca di una metà precisa, ha capito che la conduzione è il suo habitat naturale. Sta raccogliendo parecchi frutti, grazie a studio e lavoro laborioso. Del gossip non ne ha più bisogno, tutti i tasselli sono andati al posto giusto.