Tom Hanks, fan preoccupati per la salute dell’attore: forte tremolio alla mano destra

I fan di Tom Hanks sono in apprensione. A suscitare i timori è stato un tremolio della mano destra dell’attore. L’episodio si è verificato in Australia, lo scorso 4 giugno, in occasione della première del film su ‘Elvis’, in cui l’attore interpreta il manager di Elvis Presley. Come si vede in un video, pubblicato in esclusiva dal Daily Mail, mentre parla Hanks tiene il microfono con la mano destra che, però, inizia a tremare. A un certo punto, l’attore cerca di controllare il tremore aiutandosi con l’altra mano.

IL DISCORSO DI HANKS E IL TREMORE

Il discorso di Tom Hanks, che ha 65 anni, in Australia è durato circa tre minuti. L’attore non ha commentato quanto accaduto, né durante l’evento, né nei giorni successivi. Dopo la presentazione australiana, Hanks è poi tornato negli Stati Uniti, dove il film è stato presentato a Graceland l’11 giugno. Come ricorda il New York Post, Hanks nel 2013 aveva fatto sapere di avere il diabete di tipo 2.