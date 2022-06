Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King insieme in una commedia Netflix

Il film di genere romantico è diretto da Richard LaGravenese ed è stato scritto dal regista insieme alla sceneggiatrice Carrie Solomon. Quest’ultima è anche impegnata nel progetto prequel di Ocean’s 11 con protagonista Margot Robbie

Un cast davvero stellare quello scelto da Netflix per la sua nuova commedia romantica, di cui ancora non conosciamo il titolo. Secondo alcune fonti del magazine Deadline, infatti, Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King saranno i super protagonisti del nuovo film di Richard LaGravenese. Per l’occasione il regista e sceneggiatore ha anche partecipato alla stesura dei testi insieme a Carrie Solomon, mentre la produzione è stata affidata a Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Alyssa Altman per Roth/Kirschenbaum Films. La sceneggiatura è stata acquistata da Netflix all’inizio del 2022.

LA TRAMA E I PROTAGONISTI

Seppure non siano trapelate ancora molte notizie in merito alla pellicola, sappiamo che la vicenda racconterà una sorprendente storia d’amore, che darà il via a divertenti conseguenze per una giovane donna, per sua madre e per il suo capo, una star del cinema. Tutti e tre dovranno affrontare le complicazioni tipiche dei legami sentimentali, del sesso e della scoperta della propria identità. Le riprese del film dovrebbero cominciare alla fine della stagione estiva ad Atlanta. La commedia offrirà a Nicole Kidman la possibilità di cimentarsi in un film più “leggero”, dopo un periodo di grandi prove recitative per l’attrice: dalla serie tv Nine Perfect Strangers, fino a Being the Ricardos, film che le è valso una nomination all’Oscar come Migliore Attrice Protagonista per il suo ruolo di Lucille Ball. Zac Efron, invece, tornerà su Netflix dopo il successo ottenuto con la pellicola Ted Bundy – Fascino Criminale, in cui ha interpretato il ruolo del protagonista. Recentemente l’attore ha anche recitato in Firestarter e ha terminato di girare The Greatest Beer Run Ever, del regista Peter Farrelly. Infine la 22enne Joey King è molto apprezzata soprattutto per il successo ottenuto dalla trilogia The Kissing Booth.

JOEY KING SARÀ LA PROTAGONISTA DI UNA NUOVA MINISERIE HULU

La camaleontica Joey King è inarrestabile: dopo il clamore suscitato con la saga The Kissing Booth e la grande rivelazione in The Act, sembrerebbe avere ottenuto un’importante parte nella nuova commedia di Netflix, in cui lavorerà al fianco di Zac Efron e Nicole Kidman. Ma non solo: l’attrice sarà la protagonista di un drama basato sul bestseller di Georgia Hunter, che racconterà una storia vera legata ai crimini dell’Olocausto. La miniserie, composta da 8 episodi, si chiamerà We Were The Lucky Ones e sarà prodotta da Hulu.