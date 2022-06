Film stasera in TV da non perdere giovedì 16 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 16 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Terminator Genisys, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Quarto capitolo canonico della saga, con Arnold Schwarzenegger ed Emilia Clarke.

Pompei, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Kit Harington in un action storico. Durante l’eruzione, un gladiatore deve salvare la sua amata da un senatore romano.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Una vita tranquilla, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Marco D’Amore e Toni Servillo in un dramma. Un uomo in fuga dall’Italia vede il passato bussare alla sua porta.

I molti santi del New Jersey, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film prequel della nota serie tv “I Soprano”. Tony Soprano viene avvicinato al mondo del crimine da suo zio.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

I poliziotti di riserva, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Will Ferrell e Mark Wahlberg in una commedia d’azione. Dopo la morte di due colleghi di ruolo superiore, due poliziotti da scrivania devono risolvere un caso spinoso.

Qualunquemente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Antonio Albanese porta anche sul grande schermo il personaggio di Cetto La Qualunque.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Quello che non so di te, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica. Una giovane violinista e un divo del cinema iniziano una relazione nonostante le loro diversità.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Ruby Red III – Verde smeraldo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo e ultimo capitolo della saga di film tratti dal noto romanzo.

FILM DI GUERRA DA VEDERE STASERA IN TV

Caccia al 12° uomo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jonathan Rhys-Meyers in un film sulla Seconda Guerra Mondiale. Un partigiano norvegese cerca di sfuggire ai nazisti.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Pil’s Adventures – Un regno da salvare, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film di animazione Sky Original. Un’orfanella deve aiutare il legittimo erede al trono a riprendersi il suo posto.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Shiraz – La città delle rose, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Adrien Brody e Salma Hayek in un thriller ambientato a Teheran nel 1979.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Mi chiamo Francesco Totti, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Alex Infascelli dirige un documentario su Francesco Totti, nel quale l’ex stella della Roma racconta la sua carriera.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Don Matteo, ore 21:25 su Rai 1

Terence Hill e Raoul Bova nella nuova stagione della nota fiction.

Io sono Tempesta, ore 21:20 su Rai 2

Film con Elio Germano, Marco Giallini e Marcello Fonte. Un finanziere che rischia di finire in carcere per evasione fiscale viene condannato a un anno di servizi sociali.

AAF Diamond League 2022 Oslo, ore 20:00 su Rai 3

Manifestazione di atletica leggera a Oslo con tutti i più grandi campioni.

Harry Wild – La signora del delitto, ore 21:20 su Rete 4

Serie tv irlandese con Jane Seymour. Una professoressa in pensione decide di seguire la sua vocazione da detective.

Scherzi a parte 2021, ore 21:20 su Canale 5

Enrico Papi alla conduzione della scorsa edizione del famoso format sugli scherzi ai vip.

Vanguard – Agenti speciali, ore 21:20 su Italia 1

Jackie Chan in un film di azione. Un finanziere cinese contatta un’agenzia per proteggere la sua famiglia.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Antonino Chef Academy, ore 21:30 su TV8

Lo chef Antonino Cannavacciuolo mette alla prova 10 aspiranti chef per scoprire il migliore.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.