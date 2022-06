Coachella, annunciate le date del 2023

Il prossimo anno il festival musicale statunitense si svolgerà a Indio, in California, nei weekend dal 14 al 17 aprile e dal 21 al 23 aprile

Segnate queste date sul calendario degli appuntamenti imperdibili del 2023: dal 14 al 16 aprile e dal 21 al 23 aprile l’iconico Coachella tornerà a Indio, in California. I fan dell’evento possono già registrarsi per avere l’opportunità di acquistare in anticipo i biglietti. Le vendite inizieranno il 17 giugno dalle ore 10 americane (in Italia saranno le 19). Lo scorso anno Paul Tollett, co-creatore del festival musicale, aveva rivelato al Los Angeles Times la presenza di Frank Ocean come ospite d’onore e come uno degli headliner della prossima edizione del Coachella. L’annuncio delle date è arrivato solo poche settimane dopo la conclusione del festival, in cui si sono esibiti artisti internazionali del calibro di The Weeknd, Swedish House Mafia, Harry Styles e Billie Eilish. Quest’ultima è entrata nella storia dello show, poiché è stata l’artista più giovane a essersi esibita come headliner del Coachella.

IL GRANDE RITORNO DEL COACHELLA DOPO LA PANDEMIA DA COVID-19

Tradizionalmente l’evento dà il via ai concerti estivi negli Usa. Dopo una pausa forzata durata circa tre anni, il Coachella è tornato ad animare la grande area adibita come di consuetudine, in cui non è mancata la grande ruota panoramica. L’organizzazione non ha richiesto Covid test, vaccinazioni, né l’utilizzo della mascherina o l’obbligatorietà del distanziamento sociale. Quando la pandemia ha colpito gli Stati Uniti, lo show è stato riprogrammato da aprile a ottobre del 2020, per poi essere definitivamente annullato per la prima volta in vent’anni. Il tanto atteso ritorno del Coachella è stato annunciato a giugno del 2021, con un post condiviso sui vari social: “Ci vediamo nel deserto. Coachella torna il 15-17 e il 22-24 aprile 2022”.

Il forfait dell’ultimo minuto dell’imprevedibile Kanye West non è riuscito a rovinare l’evento del 2022. Gli organizzatori, infatti, sono stati in grado di rimescolare le carte, affidandosi a The Weeknd e agli Swedish House Mafia, che si erano già esibiti insieme sul palco.

I BIGLIETTI DEL 2023

Il Coachella 2023 promette di essere un evento davvero incredibile, che farà immergere i presenti in un’atmosfera unica, fatta di musica e di follia, dove potersi divertire e incontrare artisti internazionali. I biglietti per l’edizione del 2023 saranno venduti separatamente: per partecipare al primo weekend, accedendo con un pass valido per tre giorni, il costo base supera i 500 dollari. Per il secondo weekend, invece, il prezzo parte da 474 dollari circa. I prezzi sono soggetti a modifiche e a variazioni. Inoltre, sul sito ufficiale del Coachella, è possibile prenotare hotel e trasferimenti.