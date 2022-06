Barbara D’Urso di nuovo sul palcoscenico teatrale

Barbara d’Urso resta a Mediaset ma anche nella prossima stagione televisiva non ci saranno Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. È ancora in bilico il programma La Pupa e il Secchione su Italia Uno, quello che è certo è che Barbara D’Urso resterà al timone di Pomeriggio 5.

La conduttrice sarà la protagonista di Taxi a Due Piazze, spettacolo di Ray Cooney per la regia di Chiara Noschese, accanto a lei Rosalia Porcaro. Lo spettacolo debutterà nella primavera 2023 e sarà in scena in giro per l’Italia ogni fine settimana.

Prima di diventare una delle presentatrici di punta di Canale 5, Barbara d’Urso ha lavorato a lungo a teatro. Ha iniziato nel 1993, collaborando con importanti registi e attori. L’ultima volta sul palcoscenico risale al 2008 con Il letto ovale di John Chapman e Ray Cooney e ripartirà proprio da lui.

Barbara d’Urso, ha anche assunto il ruolo di attrice in fiction e film. Ricordiamo la ginecologa Giorgia Basile nella Dottoressa Giò e quella della Principessa Maria Pia Lanti di Santacroce in Orgoglio, accanto a Elena Sofia Ricci e Daniele Pecci.

Si sa molto della sua vita professionale, ma ben poco di quella privata: dopo la fine della relazione con Francesco Zangrillo, Barbara d’Urso è tornata di nuovo single.