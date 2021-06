Blocco 181, la nuova serie Sky con Salmo

Le prime foto ufficiali e una clip dal set di “Blocco 181”, la prima serie Sky con Salmo nelle vesti di supervisore, produttore musicale, produttore creativo e attore. Ambientata tra le comunità multietniche di Milano, Salmo interpreta Snake, uno dei piccoli boss che gestisce una parte di traffici all’interno del Blocco.

Sono state pubblicate da Sky le prime immagini ufficiali e una clip promozionale di Blocco 181, la nuova serie Sky Original con Salmo nelle vesti inedite di supervisore, produttore musicale, produttore creativo e attore. Realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film, Blocco 181 è ambientata tra le comunità multietniche di Milano e sarà presto pubblicata per gli abbonati Sky e Now.

Blocco 181 sarà una serie in otto episodi prodotta da Sky Studios e diretta da Giuseppe Capotondi (Suburra – La Serie, La doppia ora e La tela dell’inganno) con Ciro Visco (Gomorra – La Serie Quarta Stagione, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio. Il racconto unisce conflitto generazionale, empowerment femminile, ambizione e lotta per la conquista del potere. Il Blocco 181, un complesso della periferia milanese, diventerà teatro di una storia d’amore, vendetta, libertà e affermazione personale. I tre protagonisti di Blocco 181 sono giovanissimi: Laura Osma (El Chapo) nel ruolo di Bea, latino-americana divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare la sua vita, Alessandro Piavani (La Mafia Uccide Solo D’Estate) e Andrae Dodero (“Non odiare”) nei ruoli di Ludo e Mahdi, due amici uniti come due fratelli. Nella serie, Salmo è Snake, un personaggio che gestisce un’attività criminale all’interno del Blocco.

Nel backstage, le prime immagini del set milanese partito da alcune settimane. Le foto di scena sono state realizzate da Gabriele Micalizzi, considerato tra i fotoreporter di guerra più noti e apprezzati al mondo e collaboratore di numerose testate internazionali. Gli autori del soggetto di serie sono Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei. Alla sceneggiatura invece Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Andrea Nobile con Giuseppe Capotondi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio.