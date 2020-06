A settembre arriva il festival “Uno sguardo raro”

Uno sguardo raro – The Rare Disease International Film Festival, l’unico Festival internazionale di cinema dedicato al tema delle malattie rare, si svolgerà dal 18 al 28 settembre 2020, per concludersi con la Cerimonia di premiazione finale alla Casa del Cinema di Roma, lunedì 28 settembre. Il Festival ha spostato i suoi eventi, ma durante i difficili mesi di lockdown ha lanciato PLAY – la prima piattaforma di streaming gratuita dei migliori video, cortometraggi, documentari e spot sui temi delle malattie rare, della disabilità e non solo, selezionati dal Festival – per portare nelle case di tutti il mondo visto dalla prospettiva di chi ha una malattia rara o una fragilità, affrontate con positività e resilienza. L’auspicio degli organizzatori è ora che il pubblico partecipi numeroso alle votazioni delle 20 opere finaliste in gara per il Premio Giuria Popolare, andando sul sito www.unosguardoraro.org e registrandosi nella sezione PLAY.

“L’augurio è però soprattutto quello – dichiara Claudia Crisafio, Direttrice del Festival – di poter svolgere tutta la quinta edizione di Uno Sguardo Raro alla presenza del nostro pubblico e di tutte le persone che amano queste opere ad “alta intensità emotiva. È un evento a cui tutto lo staff ha lavorato con passione e impegno in questi mesi, proprio per arrivare a condividere questi bellissimi corti in una manifestazione capace di offrire spunti e visioni inedite della diversità. Ringraziamo le Istituzioni e tutti i Partner che ci hanno accompagnato fin qui e che seguiteranno a supportarci con il loro entusiasmo nell’organizzazione del Festival”.

Otto le giornate della manifestazione, che attraverserà vari luoghi, principalmente della città di Roma e del Lazio, a partire dal 18 settembre. Le due giornate conclusive si svolgeranno Domenica 27 e Lunedì 28 settembre alla Casa del Cinema di Roma.