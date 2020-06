Oscar 2021, la cerimonia slitta al 25 aprile

La finestra di eleggibilità estesa fino al 28 febbraio 2021

Per la quarta volta nella sua storia, la Cerimonia degli Oscar slitta. A causa dell’emergenza coronavirus, la 93a edizione, prevista il 28 febbraio 2021, è stata rinviata al 25 aprile. Lo hanno annunciato l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e la rete Abc, dopo una riunione via zoom del membri del Board of governors dell’Academy. E’ stata estesa anche la finestra di eleggibilità che passa dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021.

Il primo rinvio, di una settimana, avvenne nel 1938, per le inondazioni che colpirono Los Angeles; il secondo slittamento, di due giorni, si verificò nel 1968, dopo l’assassinio di Martin Luther King, mentre l’ultima occasione, per sole 24 ore, è del 1981, dopo l’attentato al presidente Ronald Reagan.





Rainews.it