Gianna Nannini canta La donna cannone di De Gregori

Gianna Nannini ha reinterpretato La donna cannone di Francesco De Gregori, brano pubblicato nel 1983. Una versione inedita dalle sfumature rock e blues, già in programmazione all’interno del progetto “I love my radio”, che vede ogni settimana la pubblicazione di un classico reinterpretato da una delle voci del panorama musicale italiano.

Dal 19 giugno il brano sarà in tutte le radio e sulle piattaforme.

“I love my radio” ha unito per la prima volta le emittenti radiofoniche italiane – RTL 102.5, RDS 100% Grandi Suc-cessi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta, Radio Bru-no – per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico.

ANSA