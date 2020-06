Megan Fox e Machine Gun Kelly allo scoperto: un bacio conferma i gossip

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono fidanzati, spazzati via tutti i dubbi! Da qualche settimana ormai si mormorava che fossero una nuova coppia, ma prima che la separazione da Brian Austin Green fosse ufficiale sono stati attenti a non farsi beccare insieme in atteggiamenti equivocabili. Sono stati visti insieme infatti e questi avvistamenti hanno alimentato i gossip, ma pochi indizi che potessero dare la certezza che fosse più di una amicizia. Nonostante le numerose segnalazioni nell’arco dell’ultimo mese, solo in queste ore sono state pubblicate le foto del bacio tra Megan Fox e il nuovo fidanzato. Ora quindi possiamo dire che il rapporto è stato ufficializzato: i due sono usciti allo scoperto e non hanno più intenzione di nascondersi.

L’attrice dagli occhi blu è apparsa anche nel videoclip del brano Bloody Valentine del rapper Machine Gun Kelly e probabilmente tutto è partito da quel momento. Le foto del bacio oggi dimostrano che sono una coppia. I due sono stati fotografati mano nella mano mentre lasciavano un bar di Los Angeles. Arrivati in macchina i due si sono anche scambiati un bacio – gli scatti sono stati pubblicati da Daily Mail -. Non si erano accorti dei paparazzi oppure lo hanno fatto di proposito, incuranti di essere visti e fotografati? Un modo per mettere a tacere le voci e i gossip e amarsi alla luce del sole, insomma. 34 anni lei e 30 anni lui, Megan Fox e Machine Gun Kelly ora fanno coppia fissa. L’attrice ha voltato presto pagina dopo la fine del matrimonio con Brian Austin Green, durato dieci anni e con tre figli insieme.

Ma anche l’attore di Beverly Hills pare abbia fatto altrettanto: anche lui infatti è stato paparazzato in quello che sembra essere un appuntamento romantico! I due sembrano essersi lasciati in buoni rapporti e a maggio scorso hanno deciso di rendere pubblica la fine del loro matrimonio. Già in quel periodo si mormorava di un flirt con Machine Gun Kelly, ma l’attrice ci ha tenuto a precisare che non è lui la causa della fine del matrimonio con Green.

