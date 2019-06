90/o LuisaViaRoma con mega sfilata e top

Dalle Hadid alla Boscono e Lenny Kravitz in concerto

LuisaViaRoma, negozio multibrand di Firenze tra i più cool d’Italia per il fashion di lusso e tra i più seguiti al mondo sul web, festeggia 90 anni di successi e 20 anni di presenza online. Intanto sono 5000 gli invitati che hanno partecipato al superparty, costato 5 milioni di euro ad Andrea Paconesi, nipote di Luisa, fondatrice del negozio fiorentino e ora suo ceo. Una festa con una sfilata kolossal di 90 capi iconici di circa 70 supermarchi venduti da LuisaViaRoma, che fu il primo a portare Kenzo in Italia, e un concerto della star Lenny Kravitz, per la gioia della folla, soprattutto femminile, chiamata a gremire piazza Michelangelo e strade limitrofe, e supportata grazie ai megaschermi seminati nel centro di Firenze. In pedana decine di supermodelle, dalle sorelle Gigi e Bella Hadid a Maria Carla Boscono, da Karolina Kurkova a Karlie Kloss, da Stella Maxwell a Irina Shayk, da Joan Smalls a Vittoria Ceretti, a rappresentare i 90 brand di LuisaViaRoma, quanti i suoi anni, scelti da Carine Roitfeld.

Ansa