Le scarpe-morso di GCDS copiate, lo stilista: “Boicottate Shein, o accettate furti e abusi”

Nel mondo della moda le copie non sono certo una novità, soprattutto guardando tra le collezioni delle catene fast -fashion che spesso replicano i trend di stagione in versione low cost. A volte però il confine tra ispirazione si avvicina pericolosamente al plagio. È successo alle famose scarpe-morso di GCDS, amatissime dalle star, che sono ‘comparse’ in versione low cost su Shein. Lo stilista Giuliano Calza non ci sta e su Instagram ha condiviso un duro messaggio di denuncia.

Tra i prodotti più riconoscibili del marchio GCDS ci sono le ormai iconiche scarpe con un tacco scultura che si ‘apre’ come una bocca dentata. Le scarpe morso sono spuntate nell’armadio di Emma Marrone e Giulia Salemi, e visto il successo lo stilista Giuliano Calza ha pensato di allargare il range di taglie e numeri per includere anche il pubblico maschile. La popolarità delle scarpe però ha dato vita a un fenomeno collaterale: il plagio.

Lo stilista si è accorto che il colosso dell’ultra fast-fashion Shein ha messo in produzione una versione praticamente identica di sandali con la suola dentata e ha scritto su Instagram: “È veramente un abuso ed è doloroso. Non solo (Shein, ndr) sta uccidendo il pianeta per consentire prezzi così bassi, ma trovo offensivo il furto di idee, del sudore e del duro lavoro di mesi per realizzare qualcosa di nuovo”. Il post su Instagram prosegue con foto dei sandali incriminati e un appello al pubblico: “Solo voi potete fermarli! Se volete far sopravvivere la creatività, non prendete parte al loro gioco”. La scelta, per il designer, è netta: “Boicottate Shein o accettate comportamenti abusivi, furti e mediocrità”.