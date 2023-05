La grande festa di Elodie al Forum: la pop star trasforma il live in un “musical”

Nessuno in Italia può fare uno spettacolo come quello di Elodie al Forum di Assago. Nel suo primo palazzetto, completamente sold out, la cantante si è meritata il titolo di “pop star”. Elodie canta, balla e fa ballare come solo le artiste internazionali sanno fare.

Senza fermarsi un attimo. Una festa per più di 11mila persone che sono li a stringerla in un grande abbraccio virtuale, anche quando si commuove: “Grazie, è il sogno di una vita che si avvera”.

I fan da tutta Italia Ad applaudirla ci sono i fan arrivati da tutta Italia: Palermo, Reggio Calabria, Napoli, Firenze… E naturalmente Milano. La città che l’ha accolta nel momento più difficile della sua vita e carriera. Quando l’artista, che oggi vive nella metropoli della Madonnina, ha deciso di cambiare rotta artisticamente, dopo quel Sanremo del 2017 con “Tutta colpa mia” che le he fatto capire chi voleva essere davvero.

Le hit del passato e del presente Una Milano che era tutta lì ai suoi piedi, pronta a cantare a squarciagola le hit come “Ok. Respira”, “Margarita”, “Andromeda” e “Due”. Elodie sperimenta con “Guaranà” con intro di “Vogue” di Madonna, un omaggio plateale all’artista, e “Nero Bali” (il primo brano del cambiamento) con rit su base Guaranà. C’è il passato, che non si dimentica, ma la voglia di andare avanti perché i veri artisti sono sempre in evoluzione.

Il live si trasforma in un musical Il live si trasforma in un musical dove la parola d’ordine è il divertimento e la condivisione. A sostenerla c’è una produzione dal sapore internazionale: una lunga passerella che taglia il Forum e in cui Elodie alterna le sue esibizioni con tanto di pedana luminosa che si eleva, tre enormi megaschermi, scalinata in plexiglass, più di 500 corpi illuminanti, quattro coriste, quattro dj, sedici ballerini e danzatori.

I duetti sul palco Uno show in cui Elodie non si risparmia mai, supportata dagli amici artisti che in questi anni le sono stati al fianco. Le collaborazioni di ieri e di oggi. C’è Stash e “Pensare male”, Rkomi e “La coda del diavolo”. Con una esplosiva Big Mama ripropone “America Woman” come nella serata dei duetti all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Reduce dal David di Donatello dove ha vinto il premio come “Miglior canzone originale” per “Proiettili”, colonna sonora del primo film “Ti mangio il cuore” che l’ha vista in veste di attrice, duetta con Joan Thiele, che la canzone l’ha scritta con Elisa. Già, Elisa merita un capitolo a parte. E’ la prima ospite dello show. Una amica preziosa per l’artista, fin dai tempi di “Amici”, dove Elodie era solo una allieva e la Toffoli la prof. Un legame che è diventato sempre più forte nel tempo. Sul palco cantano “Vertigine” e “Together”: “Sono felice di essere in questa serata così importante, stai spaccando tutto”, le urla Elisa tenendola per mano. Quando arriva il momento di “Festival” con Paola & Chiara si sente il boato più forte. Il brano è stato reinterpretato e viene cantato per la prima volta live al Forum. Il concerto chiude con “Mezzanotte”. E il ritornello “uno, due, tre, alza…”.

Ad attenderla sotto il palco c’è la sua famiglia, la nonna, la mamma, la sorella. C’è il direttore creativo di “Valentino” Pierpaolo Piccioli che l’ha vestita e l’amica d’infanzia con la quale è cresciuta nelle case popolari nella periferia di Roma. Un cerchio che si chiude.

Le altre tappe del tour Ecco le altre tappe del tour: 18 novembre 2023 – Napoli al Palapartenope; 21 novembre 2023 Milano al Mediolanum Forum Assago; 25 novembre 2023 Roma al Palazzo dello sport.