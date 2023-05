Cannes 2023, il programma del Festival del Cinema al via da oggi

Inizia oggi la 76ª edizione del Festival di Cannes (LO SPECIALE), dedicata alla diva del cinema francese Catherine Deneuve e inaugurata dalla madrina Chiara Mastroianni, figlia dell’attrice e di Marcello Mastroianni, che fino al 27 maggio riunirà sulla Croisette il meglio del cinema mondiale. La giuria, presieduta dal regista svedese Ruben Östlund, vincitore lo scorso anno della Palma d’oro per il film Triangle of Sadness, assegnerà i premi più importanti. Il Festival propone sia la selezione ufficiale divisa in Concorso, Fuori Concorso, Proiezioni Speciali, Un Certain Regard e Cannes Première, sia le sezioni parallele formate da La Semaine de la Critique e La Quinzaine Des Cinéastes. In particolare, ci sono 21 titoli in Concorso, inclusi i 3 film italiani Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, La chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. Il dramma in costume Jeanne du Barry, diretto da Maïwenn Le Besco e con Johnny Depp, aprirà oggi la kermesse cinematografica sullo schermo del Grand Théâtre Lumière, ma sulla Croisette debutteranno in anteprima anche Indiana Jones e il Quadrante del Destino con Harrison Ford il 18 maggio, il crime drammatico Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, il 20 maggio, e il film d’animazione Pixar Elemental in occasione della cerimonia di chiusura il 27 maggio.

IL PROGRAMMA

Ecco il programma della kermesse cinematografica:

MARTEDÌ 16 MAGGIO