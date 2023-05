Aurora Ramazzotti torna sul set con la tuta di jeans e il passeggino di Cesare

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da quasi due mesi e non potrebbe essere più felice. L’arrivo di Cesare le ha cambiato la vita, stravolgendo in modo drastico la sua quotidianità tra poppate, notti in bianco e pannolini.

Al di là dei lati pesanti della maternità, la figlia di Michelle Hunziker ha capito davvero cosa significa provare amore incondizionato verso qualcuno. Sebbene il piccolo la tenga molto impegnata, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo lavoro e non sorprende che proprio di recente sia tornata sul set: ecco come si è immortalata nelle sue ultime Stories social.

Sono passati quasi due mesi dal parto e Aurora Ramazzotti ha deciso di ricominciare a lavorare. Nelle ultime ore si è immortalata in camerino sullo sfondo di un maxi armadio super sofisticato, lasciando intendere che di lì a poco sarebbe diventata protagonista di un shooting. Cosa ha indossato? Una jumpsuit in total denim, un modello a “effetto camicia” leggermente oversize con i tasconi sia sui fianchi che sul petto. L’ha portata leggermente sbottonata, così da rivelare un reggiseno nero. Ha poi puntato tutto sui capelli legati in un sofisticato raccolto e ha rinunciato al look acqua e sapone, esaltando gli occhi con una marcata linea di eye-liner.

Di recente era stata presa di mira per essersi presa “un’ora d’aria” dalla sua vita da mamma”un’ora d’aria” dalla sua vita da mamma ma, viste le offese ricevute da centinaia di haters, si è ritrovata a dover specificare che in realtà con lei al bar c’era anche il piccolo Cesare, solo che dormiva. Ora, dunque, non perde occasione per dimostrare che non si separa neppure per un istante dal bimbo, nemmeno quando lavora. Sullo sfondo del selfie che si è scattata in camerino c’è infatti il passeggino grigio scuro che è diventato praticamente la sua “ombra”. Insomma, Aurora è una mamma multitasking e, tra un impegno lavorativo e una “coccola beauty”, allatta e si prende cura di baby Cesare.