Annalisa convola a nozze con Francesco Muglia

Da quando sono state annunciate le nozze tra Annalisa e Francesco Muglia, la curiosità intorno a questa coppia è salita alle stelle, anche perché fino a poche ore fa ben pochi erano a conoscenza della relazione tra la cantante di “Mon amour” e il compagno.

Come ormai sappiamo il futuro marito di Annalisa non fa parte del mondo dello spettacolo e proprio per questo motivo si è sempre tenuto alla larga dalle luci della ribalta, dove oggi è finito (suo malgrado) a causa dell’imminente matrimonio con la ex vincitrice di Amici oggi salita al successo grazie a canzoni come “Bellissima”, “Una finestra tra e stelle” e “Tropicana”, le quali hanno reso Annalisa Scarrone una delle artiste più amate in Italia.

Originario di Padova ma residente a Genova, Francesco Muglia è nato il 23 luglio del 1980 sotto il segno del Leone, ha 43 anni (Annalisa ne ha 37) ed è un top manager nonché vicepresidente del marketing di Costa Crociere. Dopo aver preso una laurea all’Università di Padova ed essersi specializzato a Stoccolma, il fidanzato di Annalisa ha fatto un master in marketing e comunicazione a Publitalia 80 dove è stato poi avviato al mondo del lavoro con estremo successo.

La carriera di Muglia è iniziata alla Danone, dove Muglia è rimasto per 7 anni approdando poi nel 2016 a Costa con il ruolo di direttore delle analisi di marketing, che lo ha portato anche a lavorare in Spagna e Portogallo.

Sebbene sulla relazione tra Francesco Muglia e Annalisa si sappia poco o nulla sembra che la coppia sia legata dal 2020, anno in cui la cantante ha collaborato con Cosa Crociere entrando in contatto per la prima volta con quello che diventerà presto suo marito (le nozze si dovrebbero celebrare a Savona nel mese di luglio).