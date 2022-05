X Factor 2022, partecipa come pubblico alle audizioni

Le registrazioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano e partecipare è semplicissimo: scrivete un’email all’indirizzo pubblicoxf2022@fremantle.com

Ecco l’annuncio che non vedevamo l’ora di fare: le Audizioni di X Factor tornano Live!

Dopo due anni di registrazioni a porte chiuse siamo davvero entusiasti di poter incontrare di nuovo il nostro pubblico: vogliamo vedervi ballare e scatenarvi sugli spalti, commuovervi e cantare a squarciagola, piangere e ridere per 5 bellissime giornate di musica!



Ecco tutte le informazioni per partecipare come pubblico alle Audizioni di X Factor 2022. Le registrazioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1) e partecipare è semplicissimo: scrivete un’email all’indirizzo pubblicoxf2022@fremantle.com indicando la data preferita tra quelle disponibili, il numero di componenti del gruppo incluso il tuo, nome cognome età e numero telefonico di un referente del gruppo e, in caso di minori, il genitore o delegato che accompagnerà il minore di 18 anni. L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti. Per evitare sovrapposizioni, vi preghiamo di effettuare una sola richiesta.

La disponibilità dei posti è limitata, affrettatevi a prenotare il vostro e non lasciatevi scappare l’opportunità di incontrare i giudici e ascoltare in anteprima gli aspiranti concorrenti: il vincitore della prossima edizione di X Factor sarà proprio uno dei tanti artisti pronti a calcare il palco in quei giorni!

Siete pronti a incontrare i giudici di X Factor e fare festa insieme a noi

Vi aspettiamo alle Audizioni di #XF2022!