Mine vaganti per il ciclo Il Vizio del cinema

In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

Per il ciclo “Il Vizio del cinema” e in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette, martedì 17 maggio alle 21.10, “Mine vaganti” l’amatissimo film corale di Ferzan Özpetek ambientato nella lucente terra salentina.



Vincenzo e Stefania attendono il ritorno del figlio Tommaso coltivando il desiderio di una sua ascesa alla gestione del pastificio di famiglia. Anche il resto della famiglia lo attende entusiasta, ma i progetti del giovane sono diversi da quelli immaginati da genitori e parenti. Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Elena Sofia Ricci, Ilaria Occhini, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Carolina Crescentini e Daniele Pecci sono i volti di un film pieno di ironia, calore e comicità.



Memorabile, come in tutti i film del regista, la colonna sonora che include brani di Patty Pravo, Nina Zilli e Pink Martini.



A Mine vaganti sono stati riconosciuti due David di Donatello, Ennio Fantastichini (migliore attore non protagonista) e Ilaria Occhini (migliore attrice non protagonista) e cinque Nastri d’Argento.