“Ciao Franco”, a un anno dalla scomparsa di Franco Battiato, il concerto Taormina

Al Teatro Antico di Taormina mercoledì 18 maggio, ospiterà “Ciao Franco…Over and over again”: sul palco Carmen Consoli e Red Canzian, con alcuni fra i brani più intensi del grande compositore e intellettuale Franco Battiato

La sera del 18 maggio 2022 la prestigiosa cornice del Teatro Antico di Taormina ospiterà un omaggio alla memoria del Franco Battiato, scomparso il 18 maggio del 2021. L’evento è stato ideato da Angelo Privitera e Orietta Piazza.



Lo spettacolo sarà condotto da Daniele Bossari.

Al pianoforte, Privitera, docente di conservatorio, tasterista e programmatore, ha seguito Franco Battiato per più di 30 anni nelle ournée in giro per il mondo. Accanto al pianforte, la voce di Fabio Cinti, cantauotre e vincitore della Targa Tenco nel 2018 del Nuovo Quartetto Italiano. Ci sarà anche l’Orschestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, diretta dal Francesco Libetta.

Ci sarà presente anche Michele Di Lernia, il discografico della Emi sotto le cui insegne venne inciso “La voce del padrone” (1981) album da oltre un milione di copie, primo nella storia della discografia italiana. A Guidalberto Bormolini è affidata la narrazione del Battiato più segreto e mistico:



“Franco era un essere libero difficile da incasellare. Ha cantato bellezza e vita per tutta la sua esistenza. E ha attraversato molte tradizioni che lo hanno condotto a riscoprire la mistica cristiana“.



Angelo Privitera spiega: “Over, un progetto che parla di musica e amicizia, col desiderio di raccontare il Battiato ‘Uomo’, prima che l’artista idolatrato dai fan, osannato dai media, corteggiato dai teatri d’Oriente e d’Occidente”.