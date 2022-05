Canale 5, in prima serata Le ragazze di Wall Street

Martedì 17 maggio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Le ragazze di Wall Street – Business is business”, film del 2019 scritto e diretto da Lorene Scafaria,.

Un gruppo di irriverenti spogliarelliste in difficoltà economiche trova una soluzione originale, ma non del tutto lecita, per guadagnare grosse cifre di denaro ai danni della propria facoltosa clientela senza scrupoli.

LO SAPEVATE CHE:

Jennifer Lopez che, per calarsi il più possibile nel ruolo, ha dovuto prendere lezioni di pole dance, per ben sei mesi, dalla ballerina Johanna Sapakie.

Non è una storia di fantasia. Il film prende infatti le mosse da The Hustlers at Scores, un articolo pubblicato sul New York Magazine nel dicembre 2015.

Prima che la scelta ricadesse su Lorene Scafaria, era Martin Scorsese il regista scelto dalla produzione de Le ragazze di Wall Street.

CAST: Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart e Lizzo