Robert De Niro si è fatto male a una gamba mentre era impegnato nelle riprese del film di Martin Scorsese

Robert De Niro è tornato a New York per farsi visitare da un medico, dopo essersi fatto male a una gamba, mentre si trovava in Oklahoma per le riprese di «Killers of the Flower Moon» di Martin Scorsese. Stando a quanto riporta il sito TMZ, il 77enne attore non si trovava sul set al momento dell’incidente, quindi le circostanze dell’infortunio non sono chiare né tantomeno l’entità dello stesso. In ogni caso, fonti legate alla produzione hanno fatto sapere che il premio Oscar aveva già girato tutte le scene che lo riguardavano e che era già previsto che tornasse a casa per qualche settimana di riposo prima dell’infortunio.

Il film non subirà ritardi

Il che significa che l’attesissimo film (il decimo della coppia De Niro/Scorsese) non subirà ritardi e che le riprese dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno o all’inizio del 2022. Basato sul libro «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI» di David Grann su una serie di omicidi nella contea di Osage in Oklahoma negli anni Venti, la pellicola di Scorsese ha un budget di circa 200 milioni di dollari e un cast stellare che, oltre a De Niro, comprende anche Leonardo DiCaprio, Jess Plemons e Lily Gladstone.

Simona Marchetti, Corriere.it