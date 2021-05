Il film Mortal Kombat arriverà su Sky e NOW il 30 maggio

Il film Mortal Kombat (2021) andrà in onda in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 30 maggio alle ore 21:15 e sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Ad annunciarlo è Warner Bros Italia tramite un tweet condiviso anche da Sky Italia. La pellicola è stata pensata come un “reboot” della saga che conta al suo attivo il primo “Mortal Kombat” del 1995 e “Mortal Kombat – Distruzione totale” del 1997.

Tutti i titoli sono ovviamente tratti dalla prolifica serie di videogiochi che ha riscosso un notevole successo nel corso degli anni: al primo episodi risalente al 1992 si sono succeduti numerosi capitoli, l’ultimo dei quali, “Mortal Kombat 11”, è datato 2019.

La sinossi è la seguente:

“Il lottatore di MMA Cole Young, abituato a prendere botte per lavoro, è inconsapevole dell’eredità che gli appartiene, e del perché l’imperatore di un altro mondo, Shang Tsung, abbia mandato il suo guerriero più forte, Sub-Zero, per andare a prenderlo. Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia Cole parte alla ricerca di Sonya Blade guidato da Jax, a capo di una forza speciale e in possesso dello stesso marchio del drago con cui è nato anche lui

Presto Cole si ritroverà presso il tempio di Lord Raiden, un anziano dio e protettore che permette l’accesso al santuario a chi possiede il marchio. Qui Cole si allenerà con Liu Kang, Kung Lao e Kano per prepararsi a combattere con i migliori lottatori della Terra contro le forze dell’Outworld, in uno scontro per il dominio dell’Universo.

Riuscirà Cole ad essere abbastanza forte da liberare i poteri nascosti nella sua anima per poter salvare non solo la sua famiglia ma il mondo intero dall’Outworld?”.

hdblog.it