Salone del libro, continua in streaming la diretta dell’evento: oggi, Manzini omaggerà Camilleri

Omaggio ad Andrea Camilleri nel primo Salone internazionale del libro dopo la scomparsa del grande autore, da sempre vicino alla manifestazione torinese. Oggi, infatti, Antonio Manzini, scrittore, allievo ed amico di Camilleri, leggerà, in anteprima assoluta, il primo capitolo di “Riccardino”, il libro finale del romanzo del commissario Montalbano, in uscita per Sellerio, quest’anno. L’evento è in programma alle ore 18.20 e, come per il resto del palinsesto, verrà trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social del Salone.