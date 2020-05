Pamela Prati, colpo di scena: torna a Domenica In da Mara Venier

La popolare showgirl torna in tv: Pamela Prati sarà ospite a Domenica In da Mara Venier

Pamela Prati torna dove tutto è iniziato. Stando a quanto riporta BubinoBlog, la soubrette sarà ospite della prossima puntata di Domenica In che andrà in onda il 17 maggio 2020. Avremo a che fare con un vero faccia a faccia tra le due donne.



Si perché fu proprio nello stesso studio di Domenica In che Pamela fece la prima intervista prima della rumorosa vicenda mediatica scatenata da Dagospia. “Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”, dichiarava Mara Venier all’Adnkronos. Avranno modo finalmente di chiarire le divergenze? La Prati, dopo lo scandalo che la coinvolse, si è ritirata dalle scene e ha cominciato a scrivere. Lo scorso 7 maggio è uscita la sua autobiografia ‘Come una carezza’. Un libro che narra la vita e la lunga carriera della showgirl fino ad arrivare agli eventi dell’anno scorso. Si parlerà proprio di questo?

Dopo le dichiarazioni della conduttrice veneziana, Rai Play decise di rimuovere proprio lo spezzone televisivo che riguardavano le dichiarazioni della Prati risalenti a marzo 2019. Che Rai abbia deciso di dare una seconda possibilità a Pamela dopo il ‘fattaccio’? È molto probabile che si parlerà della sua opera letteraria: molto facile dunque ipotizzare che verrà trattato nuovamente l’argomento Caltagirone. Ad ogni modo, quello di domenica è un’appuntamento da non perdere assolutamente! Nel frattempo, se Pamela Prati ha deciso di tornare nello studio di Domenica In, ha fatto molto parlare invece il suo rifiuto nel far trasmettere a Verissimo la sua intervista fatta da Silvia Toffanin l’anno prima.

Due settimane fa, il popolare talk show condotto dalla Toffanin, aveva pubblicato un post sui social per informare il pubblico che sarebbe stata riproposta l’intervista fatta alla Prati dove veniva affrontato il caso ‘Pratigate’. In tale occasione, la sarda ha attaccato duramente la trasmissione accusandoli di sfruttare la propria immagine per ottenere share. Il giorno seguente, è arrivata la risposta della redazione del programma: “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo. #BuonaPrimavera”.





Veronica D’Aloisio, Gossipetv.com