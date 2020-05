Instagram, oggi Loredana Mendicino intervisterà Edoardo Raspelli

Dopo il successo conseguito dal Format “La Sbornia” relativo alle dirette Instagram, riparte “La Sbornia #Fase2”, dove un susseguirsi di Special Guests saranno in diretta IG ogni giorno a partire dalle 15 con Loredana Mendicino e Alessio Mangiuz, per raccontare al pubblico la loro seconda fase di Lockdown.

Il Format nasce da un’idea della documentarista Loredana Mendicino con l’intento di raccontare in modo spassoso e up to date l’attuale stato emotivo dei Vip. “I nostri pensieri talvolta risultano confusi dalle molteplici informazioni non sempre conformi, che i mass-media ci propinano quotidianamente; in questa seconda fase, si aggiunge l’incertezza di come gestire il proprio lavoro, insomma ci sentiamo tutti come se fossimo quasi sotto l’effetto di una sbornia”, afferma Loredana Mendicino, che per questa seconda edizione, per le sue dirette, ha scelto ospiti che rappresentino varie categorie di lavoratori. Si spazia dal mondo dello spettacolo, a quello della musica, del giornalismo, della moda, dello sport, della scuola, della medicina e del turismo.

I Vip più graditi dal pubblico nella prima edizione, parteciperanno nuovamente alle dirette, tra i vari personaggi spicca Edoardo Raspelli, giornalista e”cronista della gastronomia”, amatissimo dal pubblico di ogni fascia d’età, al quale è stato chiesto più volte in diretta dai followers, di tornare in televisione, ma Raspelli che attualmente è concentrato sul suo “Raspelli Magazine” non ha lasciato trapelare notizie di sorta, amando sfidare ed incuriosire i suoi followers. Per il momento il pubblico potrà incontrarlo oggi alle 17 in diretta sulla piattaforma Instagram.