Melissa Satta contro il body shaming: polemica online

Che Melissa Satta non avesse bisogno di dimagrire lo sapevamo tutti. Ma qualche giornale sembra aver frainteso le sue parole criticandola per come si prende cura del proprio corpo…

La compagna di Boateng aveva recentemente rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del suo regime alimentare. E’ bastato poco perché qualcuno la fraintendesse e lei non ci sta!

Il suo fisico è invidiatissimo da molti e, forse proprio a causa di questa invidia, la ragazza viene spesso attaccata con stupidi pretesti. Stavolta i giornalisti si sarebbero scagliati contro di lei perché, secondo loro, avrebbe usato la parola “dieta” erroneamente.

Secondo loro parlare di dieta sarebbe un vero e proprio insulto a chi soffre di obesità. La Satta ha prontamente ribattuto: “Dieta non vuol dire sempre dimagrire, ma neanche ingrassare. Sto facendo una dieta che mi permetta di allenarmi meglio. La mia dieta non consiste nel non mangiare, ma semplicemente nel riordinare ciò che mangi”.

L’ex velina sottolinea poi come lei stessa sia sempre stata attenta a toccare temi così delicati, che andrebbero affrontati solo da specialisti e medici!

Viene da chiedersi se i giornalisti sono stati inopportuni o se Melissa se la sia presa troppo. Certo è che l’ultimo periodo non è stato facile per la showgirl. Lei e Boateng si sono ritrovati da poco e come tante coppie hanno passato ogni momento della quarantena insieme.

La ragazza ha confessato ai suoi followers che tra lei e il calciatore c’è stata una riconciliazione, ma come sarà andato questo periodo di convivenza forzata?

Solodonna.it