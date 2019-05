Domani andrà in onda, su Rai1, l’ultima puntata de “La Corrida”

Andrà in onda domani l’ultima puntata stagionale de “La Corrida”, in prima serata (dalle ore 21.25), in diretta su Rai 1 dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, in compagnia di Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il primo talent show dello spettacolo italiano chiude i battenti, confermandosi campione del divertimento del venerdì sera. Il pubblico da casa, sin dalla prima puntata, ha apprezzato e premiato il ritorno in tv del varietà: insomma, il format ideato 51 anni fa in radio da Corrado e Riccardo Mantoni ha dimostrato di essere attuale più che mai.

Nel corso di questa nuova edizione de “La Corrida”, si sono messi in gioco tantissimi dilettanti allo sbaraglio vero motore della trasmissione. Personaggi stravaganti e straordinari, che sono stati accolti da “eroi” nei paesi di provenienza dopo essere stati protagonisti in diretta sul primo canale della Rai. Sono cantanti, ballerini, imitatori, rumoristi, maghi, acrobati, poeti, comici, barzellettieri rigorosamente non professionisti dello spettacolo, che si sono esibiti con grande ironia e genuinità, supportati dal pubblico in studio che, con pentole, fischietti, campanacci o applausi scroscianti, ha dimostrato di avere apprezzato o meno le varie esibizioni. Durante la puntata in onda venerdì scorso, una coppia di giovani concorrenti, a sorpresa, dopo l’esibizione, si è giurata amore eterno con una commovente proposta di matrimonio in diretta tv. Un momento di grande emozione che ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso il conduttore.

Come di consueto, Carlo Conti assisterà, seduto sul classico sgabello e sempre con estrema attenzione e curiosità, a tutte le esibizioni. Alla fine, quelle più acclamate saranno di nuovo “giudicate” in studio per l’elezione del vincitore di puntata.

Tra l’altro, quest’ultima puntata riserverà una sorpresa: una gara nella gara. Si tratterà di una scherzosa “sfida” tra le più divertenti canzoni “originali” presentate nel corso di questa edizione del programma, che saranno arricchite dalle coreografie del corpo di ballo di Fabrizio Mainini. I brani saranno valutati da una super giuria creata per l’occasione e che sarà composta da Marco Liorni, Nino Frassica e Milly Carlucci quest’ultima nell’inedito ruolo di giurata. La canzone che vincerà la sfida avrà l’onore di fregiarsi del titolo di “Tormento-One dell’Estate 2019”, targato, naturalmente, “La Corrida”.

“La Corrida” è un programma anche social: ha un profilo Facebook (raiunoofficial), uno Twitter (@RaiUno) e uno lnstagram (railofficial). “La Corrida” è una produzione Rai in collaborazione con Magnolia SpA (società di Banijay Group). Gli autori sono: Mario d’Amico, Emanuele Giovannini, Antonio Miglietta, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi. La regia è di Maurizio Pagnussat.