Stasera andrà in onda, su Rai3, il film “Escobar”

Stasera alle 21.20 Rai3 trasmette in prima tv il film di Andrea Di Stefano “Escobar” con Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Claudia Traisac. Nick pensa di aver trovato il paradiso quando raggiunge il fratello in Colombia. Una laguna turchese, una spiaggia d’avorio, onde perfette. Un sogno per questo giovane surfista canadese. Poi incontra Maria, una splendida ragazza colombiana. I due si innamorano follemente e tutto va benissimo fino a quando Maria presenta Nick a suo zio: Pablo Escobar…