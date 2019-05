Rai RadioLive, oggi arriva Achille Lauro super ospite di “EraOra”

A Rai RadioLive, sarà Achille Lauro l’ospite della puntata di oggi per “EraOra”, il programma di Maria Cristina Zoppa e Lavinia Iannarilli, in onda alle 17. Al microfono della Zoppa, parlando del suo ultimo LP “1969”, l’artista ha detto che “per la copertina abbiamo preso 4 artisti che per noi rappresentano un po’ un’icona di qualcosa: James Dean che rappresenta la gioventù sregolata, Marilyn Monroe il lusso, Jimi Hendrix che ha contaminato il nostro immaginario, Elvis che ha contaminato la nostra musica negli ultimi anni”. E ancora: “Il disco si divide in due grandi sonorità, in due macro sensazioni, una parte più intima e una parte più esuberante”. Sulle polemiche che lo hanno accompagnato all’ultimo Festival di Sanremo, Achille Lauro ha affermato: “Noi facciamo quello che ci piace, non seguiamo strategie di marketing, non pianifichiamo chissà che cosa, bensì ci confrontiamo e abbiamo una visione comune, un’idea che viene palleggiata tra tanti, ognuno dice la propria e si modifica piano piano. Chiudendo l’intervista con una frase lapidaria: “Ho scoperto che basta una parola per raccontare un mondo, non c’è bisogno delle canzoni discorsive”

Quest’estate Achille Lauro si esibirà in alcuni festival italiani. Mentre dal 3 ottobre arriverà nei club con il “Rolls Royce Tour”, lo show più imponente che l’artista abbia mai fatto. La puntata di “EraOra” si ascolta al link www.radiolive.rai.it, sull’app di Radio Rai, sulla radio digitale Dab+ e sul digitale terrestre televisivo.