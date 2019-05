Cotillard torna al musical, sarà Annette

Oscar come Edith Piaf girerà con Adam Driver film Leos Carax

Marion Cotillard torna al musical. L’attrice francese che vinse l’Oscar come Edith Piaf nella Vie en Rose girerà quest’estate il musical romantico di Leos Carax, Annette, con Adam Driver.La notizia rilanciata da Variety da Cannes vede produttori CG Cinema e Amazon che lo distribuirà in Usa. Cotillard e Driver saranno due sfortunati amanti di Hollywood lovers. Annette riunirà la rock band Sparks che sta componendo canzoni originali e il celebre produttore musicale Marius de Vries, noto per il suo lavoro in La La Land, Moulin Rouge e Cats. Cotillard ha in lavorazione ‘355’, il film di spionaggio tutto al femminile annunciato proprio al Marché di Cannes un anno fa da Jessica Chastain che ne è anche produttrice, mentre Adam Driver ha aperto il festival come coprotagonista con Bill Murray dei Morti non muoiono di Jim Jarmusch.

Ansa