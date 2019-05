«Amici 18»: dopo Carrà e Venier, alla semifinale arriva Antonella Clerici

Dopo Raffaella Carrà e Mara Venier, la conduttrice di Raiuno sarà ospite di Maria De Filippi alla semifinale del talent show

Ad Amici preferiscono le bionde. Così, dopo l’ospitata di Raffaella Carrà e Mara Venier alla settima puntata del serale, è la volta di Antonella Clerici, amica di lunga data di Maria De Filippi e, secondo quanto riporta TvBlog, giudice d’eccezione della semifinale in onda sabato 18 maggio. Dopo essersi scontrate in autunno, una alla guida di Portobello e l’altra alla guida di Tu Sì Que Vales, le due conduttrici si rincontrano per la prima volta nel talent show di Canale 5, dove Antonella non era mai intervenuta.

In un certo senso la Clerici era stata «evocata» già durante la scorsa puntata, quando Gerry Scotti aveva chiesto ad Alberto se avessero già lavorato insieme a Io Canto. Il cantante aveva risposto di aver fatto, invece, Ti lascio una canzone, trasmissione condotta da Antonella per otto edizioni e fucina di talenti che, da Sanremo a X Factor, si sono fatti strada nell’universo musicale. E mentre l’ospitata di Maria a Domenica In prevista per il 19 maggio rischia sempre di saltare – al suo posto potrebbe arrivare Massimo Giletti -, si discute ancora dei volti Rai che vanno a rafforzare il competitor.

C’è da dire che, eccezionalmente, la seminfinale di Ballando con le Stelle lascerà, per un volta, il «campo libero» ad Amici rimandando l’appuntamento alla settimana successiva. Su Raiuno andrà, infatti, in onda la finale dell’Eurovision e, se c’è una puntata giusta per ospitare un nome forte del servizio pubblico, forse quella puntata è proprio quella del 18 maggio.

Mario Manca, Vanity Fair