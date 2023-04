Raoul Bova in chiesa con Rocio Munoz Morales in attesa del sì

“Le ho chiesto di sposarmi”, dice Raoul Bova ai fotografi che aspettano lui e Rocio Munoz Morales fuori dalla basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. L’attrice si mostra commossa, abbraccia il compagno e le figlie e i flash scattano. Peccato che fosse tutto uno scherzo improvvisato dall’attore per portare scompiglio tra i paparazzi.

L’amore però c’è ed è reale, e chissà che dietro la battuta non si nascondesse qualcosa di vero…

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno trascorso una domenica a Trastevere con le figlie Luna (7 anni) e Alma (4). La coppia di genitori con abbigliamento casual scuro e le bimbe con il vestitino a fiori e la giacca di pelle bianca sono andati prima di tutto in chiesa per la messa della domenica delle Palme. Prima della funzione hanno acquistato il rosario e all’uscita dalla basilica c’erano i flash ad aspettarli. L’attrice era commossa e il suo compagno ha giustificato quelle lacrime con una dichiarazione che sul momento ha lasciato tutti di stucco: “Vi anticipo una cosa: le ho chiesto di sposarmi! Sì, le ho detto che me la sposo”. Dopo poche ore ci ha pensato il suo agente a spegnere l’entusiasmo, spiegando che si trattava solo di una semplice battuta.

Il resto della giornata, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales l’hanno trascorsa a spasso con le figlie. Un pranzo al ristorante, un giro in uno dei quartieri più caratteristici di Roma, coccole e felicità. Sui social l’attrice ha pubblicato la foto di un bel bacio “a 4″con il compagno e le bambine: “Noi, domenica, Trastevere, senza filtri, così come siamo… E come ci piace essere… Appiccicati, disordinati, leggeri e profondamente profondi, con gli occhi e il cuore aperti al mondo, guardandoci anche, amandoci tanto” ha scritto condividendo le immagini.

Dalle passeggiate in città alle giornate al mare, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si mostrano sempre come una coppia affiatata e una famiglia felice insieme alle loro due bimbe. Si sono conosciuti nel 2011 sul set di “Immaturi – Il viaggio” e si sono innamorati perdutamente l’uno dell’altra. La loro relazione all’inizio ha destato scandalo ma non si sono fatti abbattere dalle malelingue e il tempo ha dimostrato che il loro era amore vero. Dodici anni e due figlie dopo sono inseparabili e affiatati, non sono ancora arrivate le nozze ma è solo un dettaglio burocratico. “Siamo sposati nell’anima! Certo non sarò mai io a chiedergli di sposarmi!” ha detto Rocio in un’intervista. Raoul intanto lo ha chiesto a lei per scherzo, chissà che prima o poi non lo faccia sul serio.