Demi Moore candida il suo chihuahua per il guinness dei primati

L’attrice propone Pilaf per la categoria di cane più piccolo al mondo e sui social posta una serie di foto del suo cagnolino accanto ad una banconota da cento dollari.

Demi Moore punta a conquistarsi un posto nel guinness dei primati con il suo chihuahua Pilaf per la categoria di cane più piccolo al mondo. Lo riferisce la stessa attrice, 60 anni, in un post su Instagram. L’idea le è venuta dopo aver visto che la classifica dei record ha incoronato qualche giorno fa un chihuahua di due anni chiamato Pearl. Il minuscolo cane misura poco più di 12 cm, all’incirca come una banconota da un dollaro.

“Non so voi ma credo che Pilaf sia come Pearl. Candidiamo Pilaf”, ha scritto l’attrice che ha pubblicato una serie di foto del suo cagnolino accanto ad una banconota da cento dollari per dimostrarne la piccolezza. Immediata la serie di commenti in favore, tra cui quello dello stesso account del Guinness World Records che ha replicato con tre “wow”.

La polemica con Pilaf al Louvre L’attrice è molto legata al suo cagnolino tanto che lo porta ovunque, come documenta sui social con foto e video. A luglio 2022 aveva fatto esplodere una polemica perché aveva condiviso degli scatti con Pilaf al museo Louvre di Parigi davanti alla Gioconda di Leonardo da Vinci. Ma il post di Instagram aveva fatto infuriare i follower per la presenza del cane all’interno del museo, dove l’ingresso agli animali è consentito solo ai cani guida e da assistenza che accompagnano persone con disabilità motorie o mentali.

L’amore per i cani di Demi Moore In una intervista del 2019 l’attrice aveva parlato così dei suoi sette cani: “Spero che ci sia un partner nel mio futuro quando sarà il momento giusto. Penso che siamo una specie comune, non dovremmo essere soli, anche se mi sono sentita molto a mio agio da sola, io e i miei sette cani”.