“Amici 22”, eliminata Federica: la cantante perde la sfida contro il ballerino Ramon

“Sono felice di aver passato tutti questi mesi insieme a voi”, dice la ragazza tra le lacrime ai compagni di avventura

Ad “Amici 22” nella quinta puntata del serale a essere eliminata è Federica. La cantante della squadra di Arisa-Todaro perde il duello finale contro il ballerino Ramon (team Zerbi-Celentano) ed è costretta ad abbandonare il talent show. Nel corso della serata era andato all’eliminazione provvisoria anche il cantante Cricca che però è stato il primo a essere salvato dai giudici.

Ad “Amici 22” prosegue il percorso del serale, con i team che via via vanno perdendo pedine importanti. A questo giro a essere sugli scudi è stato il team Cuccarini-Lo, capace di vincere due manche su tre. “Più andiamo avanti e più diventa difficile, un po’ per tutti”, dice Maria De Filippi, prima di comunicare il verdetto, cercando di ridimensionarne la portata. “Si tratta comunque di un’eliminazione da un programma televisivo e non di una sconfitta personale“, specifica. “Mi mancherete veramente tanto“, dice la ragazza tra le lacrime ai compagni di avventura, in particolare quelle di Angelina, alla quale è molto legata. “Sono felice di aver passato tutti questi mesi insieme a voi. Vi voglio bene”.

La prima manche

Si parte con il team Zerbi-Celentano che sfida Cuccarini-Lo. Ed è subito guanto di sfida tra Isobel e Maddalena, sulle note di “All That Jazz”. Nonostante il voto contrario di Malgioglio, protagonista di un battibecco con la Celentano, il punto va a Isobel. Quindi tocca a Ramon al quale viene contrapposto il duetto tra Cricca e Angelina, che riescono a portare a casa il punto del pareggio. La terza sfida è tra Isobel e Angelina e questa volta a vincere è la ballerina. Ad andare a rischio eliminazione è Cricca.

La seconda manche

Si prosegue con il team vincente, Zerbi-Celentano, che decide di rinnovare la sfida con Cuccarini-Lo. Primo confronto è tra Maddalena e Aaron. Il cantante interpreta “La cura” di Franco Battiato incassando le critiche di Malgioglio che reputa la sua voce non abbastanza matura. Aaron la prende male e scoppia in lacrime. Il punto intanto va a Maddalena. La ballerina scende di nuovo in pista questa volta per affrontare Ramon e vince nuovamente portando alla sua squadra il secondo e decisivo punto. Ad andare a rischio eliminazione è proprio Ramon.

Il guanto di sfida tra professori

E’ il momento dell’ormai classico appuntamento che vede i professori protagonisti. Lorella ed Emmanuel sono come sempre impeccabili in un duetto carico di sensualità, al punto che qualcuno commenta “50 sfumature di prof!”. Bravi anche Arisa e Todaro ma a stupire è la Celentano, che si esibisce in un tango accompagnata non da Rudy ma da un ballerino vero. Emmanuel colpito dice che anche a lui “verrebbe voglia di sbatterla a destra e a sinistra”.

La terza manche

Per la terza ed ultima manche Cuccarini-Lo decidono di sfidare il team Arisa-Todaro. Si parte dal guanto di sfida tra Angelina e Federica, che per mettere in mostra le doti di performer si affrontano su un brano di Dua Lipa. Vince Angelina. Nella seconda sfida Maddalena affronta Wax e il cantante ottiene il punto del pareggio. Si chiude con Mattia contro Angelina e ancora una volta la cantante ha la meglio. Ad andare a rischio eliminazione è Federica.

Lo scontro finale

I tre a rischio iniziano a esibirsi. Cricca sta per cantare ma il ragazzo viene colto da una crisi di pianto, perché si sente inferiore agli altri. Una volta ripresosi si esibisce, seguito da Ramon e Federica. Alla fine a salvarsi per primo è proprio Cricca. I due rimasti al ballottaggio, dopo le ulteriori prove vanno in casetta ad aspettare il verdetto. A uscire è Federica.