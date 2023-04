acquamica, al via il contest fotografico per le scuole medie con Giacomo Giorgio di “Mare fuori”

Nicole Rossi di “Skam” tra i testimonial della campagna per raccontare la bellezza e i problemi dell’acqua, nell’anno in cui la risorsa idrica è ai minimi storici.

Un giovane delinquente in un carcere minorile, Ciro è l’anima e il cuore di Mare Fuori, un antagonista e un nemico da combattere, un personaggio negativo ma amato grazie al suo carisma. Una rappresentante di classe determinata e combattiva che si batte per i diritti di tutti, Asia è la ‘pasionaria’ di Skam con la voglia di cambiare il mondo. Due due dei personaggi più interessanti delle serie più di successo degli ultimi anni sono i testimonial di #Acquamica, la nuova campagna sulla sostenibilità promossa da Colussi e Legambiente. Un contest fotografico rivolto alle classi delle scuole medie per raccontare la bellezza e i problemi dell’acqua, nell’anno in cui la risorsa idrica è ai minimi storici dell’ultimo secolo soprattutto nel nord del nostro Paese. I due giovani attori Giacomo Giorgio e Nicole Rossi scelti per spingere i ragazzi a prendere consapevolezza di quanto l’acqua sia un bene prezioso, che può finire e deve essere conservato consapevolmente.

Acquamica, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, è rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo grado. I ragazzi e le ragazze potranno lasciare spazio alla fantasia e raccontare, con la forza delle immagini, un tema così importante proprio come lo sentono loro. Potranno parlare di emergenze e di siccità, ma anche di bellezza e natura: l’obiettivo è coinvolgere i più giovani in un progetto che li sensibilizzi sulle problematiche connesse alle risorse idriche, con un linguaggio adatto alla loro età. Il premio finale, che sarà assegnato alle tre foto capaci di raccontare al meglio l’acqua nei suoi vari aspetti, sarà costituito da libri: cento titoli che andranno a comporre una biblioteca verde per approfondire la cultura e la conoscenza in campo ambientale. Nella scuola che si aggiudicherà il primo posto si terrà poi uno spettacolo ispirato dai lavori dei ragazzi, restando sui temi dell’acqua, ideato e tenuto dai due giovani attori e da un educatore ambientale.

Il progetto è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Marco Lodoli, scrittore e insegnante, Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, Massimo Crippa, direttore commerciale di Colussi, Monica Pergoloni di Legambiente Scuola e Formazione. L’incontro è stato moderato dal giornalista de La Repubblica Corrado Zunino.

All’appuntamento sono intervenuti con un messaggio video i due attori tra i più amati dal pubblico teen (e non solo), che hanno scelto di essere i testimonial dell’iniziativa: Giacomo Giorgio, del cast di “Mare fuori” e Nicole Rossi, influencer e attrice di “Skam” e de “Il collegio”.

“Immaginate il mare e avrete subito in mente un senso di infinito. Ma è un’illusione: l’acqua non è infinita, ma è vita. Rendiamola viva”, dice Nicole Rossi. “Dobbiamo essere uniti, allineati per cercare di cambiare le abitudini che non ci permettono di utilizzare in maniera intelligente la risorsa idrica”, prosegue Giacomo Giorgio.