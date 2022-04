Primo maggio, al concertone di Roma ci sarà anche Morbici

Annunciata tramite social la partecipazione di Mobrici al Concertone del Primo Maggio di Roma. Il cantautore milanese, voce degli ormai sciolti Canova, formazione fondamentale della recente rivoluzione del cantautorato italiano denominata (ormai convenzionalmente) “indie”, in questo momento si trova in tour, registrando sold out praticamente in tutta Italia; porta in giro le canzoni di “Anche le scimmie cadono dagli alberi”, il suo ultimo lavoro, il primo da solista, uscito alla fine del 2021. Solo di poche settimane fa invece la pubblicazione di una versione particolarmente intimista di “Stavo pensando a te”, capolavoro di Fabri Fibra, in featuring con Fulminacci. Il nome di Mobrici si aggiunge a quelli di MACE, Fasma, Coez, Mara Sattei, Bresh, Ariete, Mecna, Rancore, i Rovere, La Rappresentante di Lista, Carmen Consoli, Willie Peyote, Mr. Rain, Venerus e Tommaso Paradiso; oltre al cast di “Notre Dame De Paris”, che festeggerà sul palco del Primo Maggio il ventennale di uno dei musical più amati della storia del teatro italiano.



Il Concertone del Primo Maggio, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany e trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, dopo due anni in cui è stato costretto dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria a trasferirsi all’Auditorium Parco della Musica in assenza di pubblico, torna a casa in Piazza San Giovanni.