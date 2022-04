Flavio Insinna sceglie di non avere figli: “Non mi sento all’altezza”

Flavio Insinna, attore, e conduttore, ha scelto di non diventare padre. Dichiara che non è giusto mettere al mondo un figlio se non si ha il giusto tempo a disposizione da dedicargli. Al Corriere della Sera non molto tempo fa ha confidato, che dietro questa scelta di non avere figli c’è solo questo motivo: sarebbe stato un padre troppo poco presente.



Flavio Insinna è cresciuto con due genitori presenti nella sua vita, quindi ha pensato di non essere all’altezza del ruolo di padre.

Insieme alla compagna, Adriana, sono d’accordo sulla decisione presa. L’attore considera la compagna come “un’altra fortuna”. Vedono la vita allo stesso modo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti fondamentali. Condividono le stesse battaglie e anche la scelta di non diventare genitori.

“Non ne ho uno mio, ma non ho rimpianti. Aiuto tante persone che poi diventano un po’ figli miei” dichiara Insinna.