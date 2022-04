Blanco pubblica una foto di Martina Valdes: è lei la nuova fidanzata

Ormai non ci sono più dubbi: il vincitore di Sanremo e la ballerina sono una coppia

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, nel giro di due mesi la vita di Blanco è cambiata totalmente. Non solo in campo artistico, con il successo che l’ha travolto impetuoso, ma anche in campo sentimentale. Chiusa definitivamente la storia con Giulia Lisioli ora fa coppia con Martina Valdes. Dopo avvistamenti e immagini di baci rubati, lui esce allo scoperto pubblicando sui social una foto della ragazza.



Ormai non ci sono dubbi: Blanco e Martina sono una coppia. Prima sono arrivate le immagini di un bacio fugace in discoteca, poi le foto di lei al concerto del cantante. Ora è lui stesso a fare il passo definitivo verso la conferma della love story, e pubblica nelle Storie di Instagram una foto della sua nuova fiamma. Secondo il settimanale Dipiù i due si conoscevano già da qualche anno, ma il colpo di fulmine sarebbe scattato a inizio marzo nella discoteca in cui lei lavora come ballerina. Un mese e mezzo dopo sono inseparabili, anche se i fan del vincitore del Festival non sono del tutto contenti…



Un video della Valdes durante un live di Blanco nel quale lei sembra annoiata ha mandato su tutte le furie le follower del cantante, che non approvano la nuova relazione del loro beniamino. La ballerina non è rimasta in silenzio davanti agli attacchi e su TikTok ha risposto: “Non è che sto a tutto il concerto con la paralisi facciale. Ogni tanto posso stare seria senza essere fucilata? Non so a memoria tutte le sue canzoni, non mi sembra un motivo per essere una me…a, poi vabbè”. Per imparare i testi a memoria avrà tutto il tempo.