Valeria Marini protagonista a “Supervivientes”: beve uova crude e si intossica

E’ stata davvero una partenza con il botto quella di Valeria Marini a “Supervivientes“, “L’Isola dei Famosi” spagnola a cui sta partecipando insieme a un’altra vecchia conoscenza della nostra tv, Gianluca Onestini. La showgirl infatti è stata protagonista di almeno un paio di disavventure… un’intossicazione alimentare e uno sfortunato incontro con un gruppo di meduse…

Durante la prima prova ricompensa infatti, la Marini ha convinto il gruppo a comprare delle uova. Alimento sicuramente nutriente, peccato che non avendo il gruppo ancora ottenuto il fuoco, l’unica soluzione fosse bere le uova crude. Ed evidentemente, complice il caldo sull’isola, le uova non erano proprio freschissime. Il risultato è stato che Valeria e due compagne di avventura che si sono date alla degustazione “a crudo” ne hanno ricavato un gran mal di pancia e vomito. Il resto delle uova sono così state buttate via…

Ma non è finita lì. Per tentare di rifarsi la Marini ha pensato bene di cercare di pescare qualche granchio. E non solo è tornata con un magro bottino, ma pure con numerose scottature da medusa. Insomma, protagonista sì, ma non certo fortunata…

