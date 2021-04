Retweet osceno di Ballando e Milly Carlucci si arrabbia

“Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso”. Lo scrive su twitter Milly Carlucci sottolineando subito dopo: “E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi”.

Milly non si è soffermata sul contenuto del post, ma gli screenshot che circolano in rete documentano il cinguettio volgare. Un tweet che l’account di Ballando ha ritwittato, ma che la Rai ha rimosso. Ma il punto è che Ballando, come spiega Milly all’Adnkronos, “non ha le chiavi di accesso dell’account”.

“Gli account della Rai durante il periodo di Ballando con le Stelle sono gestiti in collaborazione fra Ballandi, la Rai, il mio team. Ma poi rimangono in consegna alla Rai una volta finito il programma. Non solo. Anche durante la trasmissione il nostro impegno è solo quello di dare dei contenuti a chi gestisce l’account. Ora la Rai, che ha subito cancellato il retweet, sta facendo indagini”, ha chiarito ancora rimarcando un fatto centrale: “Noi non abbiamo le chiavi di accesso dell’account”.

“La Direzione RaiPlay e Digital si scusa per quanto avvenuto oggi sul profilo twitter di Ballando con le stelle. E’ in corso la ricostruzione esatta dell’accaduto che sembra al momento frutto di un accesso non autorizzato”, scrive in una nota la Direzione Ditgital della Rai.

Adnkronos