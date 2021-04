Rai1, torna “Canzone Segreta”

Torna alle 21.25 su Rai1, “Canzone Segreta”, lo spettacolo emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Padrona di casa Serena Rossi, che gestirà le emozioni sulla poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, dalla quale passeranno in questa quinta puntata sei ospiti: Anna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Valeria Fabrizi, Simona Ventura e Massimo Ghini. Ciascuno di loro sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. La musica sarà supportata da fotografie e filmati che scorreranno sul grande schermo, e insieme avranno il compito di far riemergere i momenti più importanti della sua vita. Anche in questa puntata le sorprese non mancheranno. Dopo il percorso della loro storia, i protagonisti avranno una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla loro canzone segreta. Sarà presentato il brano con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, con le coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.